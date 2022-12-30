У Херсоні дві «посадовиці» стягували з українців податки для окупантів

ДБР повідомило про підозру у державній зраді начальниці відділу адміністрування місцевих податків і зборів та головній державній інспекторці з питань відшкодування ПДВ ГУ Державної податкової служби у Херсонській області.

Посадовиці, після початку тимчасової окупації, добровільно перейшли на бік ворога та офіційно працевлаштувались у незаконно створеному окупантами органі «налоговая служба Херсонской области».

Вони допомагали загарбникам організовувати систему стягнення податків з жителів та підприємств Херсонщині на користь країни-агресора. Підозрювані, які до цього багато років працювали в фіскальній системи, знали де, з кого та скільки можна отримати.

За сумлінність «служіння» вони отримали від загарбника керівні посади: «заступника начальника відділу» та «начальника відділу – головного бухгалтера». Зокрема відомо, що зрадниці встановлювали розмір податку або пільг для конкретного платника, передбачених законодавством рф, займалися нарахуванням та встановленням розміру заробітної плати працівникам окупаційного органу в російських рублях.

Жінкам заочно повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

ДБР