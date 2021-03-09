Затримано зловмисника, який після знайомства з одеситкою скоїв на неї розбійний напад

Чоловік провів жінку додому, а біля під’їзду жорстоко побив до втрати свідомості і відібрав сумку зі смартфоном та трьома тисячами гривень. «Швидку» та поліцію на місце події викликали сусіди потерпілої.

За словами т.в.о. начальника слідчого відділу відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Ярослава Клинча, правопорушника затримали за кілька годин. У нього правоохоронці вилучили частину викрадених грошей, а от ґаджет молодик встиг продати.

За вчинення розбою, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, поліцейські оголосили 25-річному одеситу підозру за ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Одеське районне управління поліції № 1