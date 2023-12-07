Мешканець Дніпропетровщини торгував в Інтернеті неіснуючими товарами

Прокурори Жовтоводської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Верхівцеве за фактом шахрайства (ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений розміщував на відомих торговельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж неіснуючого одягу.

Потенційні покупці здійснювали повну оплату за товар на банківські картки шахрая, однак не отримували його.

У такий спосіб за 2022-2023 роки обвинувачений ошукав 60 людей з різних областей України.

Сума збитків становить майже мільйон гривень.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта вилучено банківські карти, телефони, сім-картки та грошові кошти.

Чоловіка було викрито у серпні 2023 року. Наразі за клопотанням прокурора судом накладено арешт на його нерухоме майно.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали співробітники відділення поліції № 3 Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури