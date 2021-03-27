Мешканець Донеччини відповідатиме за перешкоджання журналістській діяльності 

Під час підготовки сюжету між знімальною групою телебачення та 43-річним місцевим мешканцям стався конфлікт.

До Покровського районного управління поліції надійшла заява від директора місцевого телебачення про те що, невідома особа, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, перешкоджала здійсненню журналістської діяльності знімальній групі, яка виконувала свої професійні обов’язки.

Поліція встановила особу чоловіка, який перешкоджав журналістській діяльності. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець.

За даним фактом поліцією розпочато досудове розслідування за ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Триває досудове розслідування.

Крім того, у відношенні порушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 178 «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Покровське районне управління поліції Донецької області