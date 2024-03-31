У Дніпрі затримано чоловіка, який незаконно збував бойові припаси і вибухівку

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру місцевому мешканцю у незаконному придбанні, зберіганні, носінні та збуті бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, підозрюваний – мешканець м. Дніпра налагодив незаконний збут боєприпасів та вибухових речовин на території міста.

Чоловік зберігав боєприпаси та вибухові речовини у власній оселі. Підшукував потенційних покупців через знайомих та реалізовував товар при особистих зустрічах. Оплату приймав готівкою.

Під час обшуків за місцем його мешкання вилучено понад 1100 патронів різного калібру та 110 кг речовини, схожої на порох.

Все вилучене направлено для проведення необхідних експертиз.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Дніпровського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури