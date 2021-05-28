За нанесення смертельних ушкоджень пенсіонеру чоловік проведе за гратами 7 років

Сумською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 61-річного чоловіка, який позбавив життя знайомого.

За даними слідства, подія сталась у с. Юнаківка Сумського району 29 серпня 2020 року.

За грошову винагороду обвинувачений допомагав односельцям копати картоплю. Перебуваючи у їх будинку, у чоловіка виник конфлікт з господарем, під час якого він побив потерпілого, а потім ще й душив його. Від отриманих травм 77-річний потерпілий помер у лікарні через декілька днів.

У суді обвинувачений провину свою заперечував, стверджував, що він лише тричі легенько вдарив чоловіка, а потім пішов з будинку. Однак за результатом зібраних доказів рішенням суду від 26 травня 2021 року обвинуваченого визнано винним в нанесенні смертельних ушкоджень потерпілому та засуджено до 7 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 121 КК України). // sumy.today