Псевдобанкір заволодів коштами жінки у сумі 84 тисячі гривень

Поліцейські закликають мешканців Чернігівщини не передавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки. Представляючись співробітниками банків, шахраї випитують секретні дані і можуть отримати доступ до ваших рахунків.

До поліції звернулась 71-річна мешканка Чернігівського району, яка повідомила, що постраждала від шахрайських дій. Потерпілій зателефонував невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки банку. Незнайомець сказав, що з метою перевірки безпеки її карток необхідно продиктувати данні які надійдуть їй в смс, що потерпіла і зробила. Після чого виявила зникнення близько 84 тисячь гривень зі своїх банківських рахунків.

Зрозумівши, що її ошукали, жінка звернувся до поліції.

За цим фактом слідчий відкрив провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліція наполегливо рекомендує: ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які пов’язані з переведенням коштів, по телефону нікому не розповідайте ніяких відомостей зі своєї картки. Якщо висувають умову, що для виконання певних дій потрібно повідомити пін-код вашої картки або одноразовий пароль з SMS-повідомлення — негайно завершуйте розмову. Це шахрай! Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку.

Пам’ятайте: справжній банківський працівник не має права питати у вас секретні дані картки і ніколи цього не робитиме. Так вчиняє тільки шахрай.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області