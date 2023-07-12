Загибель 2-річної дитини у ДТП – водія автомобіля взято під варту

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 липня поточного року в селі Ніжиловичі Бучанського району. Підозрюваний не впорався з керуванням автомобіля, виїхав у кювет та врізався в дерево. В транспортному засобі на момент аварії перебувало 6 пасажирів, 3 з них – діти. Всі вони отримали тілесні ушкодження, 2-річний хлопчик від отриманих травм помер в кареті екстреної швидкої медичної допомоги.

Підозрюваного з травмами доставили до лікарні, там у нього мали відібрати біологічні зразки для проведення аналізів на вміст алкоголю. Однак чоловік втік з медзакладу і переховувався від поліції. За результатами слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили його місцезнаходження і затримали.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура