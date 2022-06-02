За збитки на ₴22 млн. судитимуть посадовців Департаменту комунальної власності Києва та директора КП «Київкінофільм»

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт за підозрою директора Департаменту комунальної власності м. Києва, його першого заступника, а також директора КП «Київкінофільм» у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомлялось, у 2019 році перший заступник начальника Департаменту комунальної власності м. Києва та директор КП «Київкінофільм» уклали з приватним товариством трьохсторонній договір щодо оренди приміщень кінотеатру «Київ» площею понад 7 тис. кв м на вул. Великій Васильківській у місті Києві.

Орендна плата становила 2,1 млн гривень без урахування ПДВ за базовий місяць.

Виплати у повному обсязі були здійснені товариством у період з червня по листопад 2019 року включно. Однак у подальшому орендар звернувся до Департаменту комунальної власності м. Києва з проханням перевірити стан будівлі кінотеатру «Київ». У зв’язку з цим, директор Департаменту утворив комісію, яка вже наступного дня склала Акт про зупинення виконання сторонами своїх зобов’язань по договору оренди в частині нарахування та сплати орендної плати через неможливість використання орендарем приміщень кінотеатру.

У ході досудового розслідування встановлено, що складення вказаного акту не передбачено чинним законодавством, а порядок вирішення спорів в частині придатності об’єкта оренди до використання за цільовим призначенням відноситься до компетенції суду.

Крім того, згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної експертизи приміщення кінотеатру «Київ» повністю придатне на теперішній час для експлуатації за цільовим призначенням – організації кінопоказів.

Внаслідок несумлінного виконання вищезгаданими посадовими особами своїх службових обов’язків територіальній громаді столиці завдано матеріальної шкоди на суму понад 22 млн грн. у вигляді недоотриманих щомісячних орендних платежів.

На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт відносно посадовців скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура