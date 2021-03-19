Повідомлено про підозру чоловіку, який обікрав мешканців Солом’янського району столиці

Скориставшись незачиненими дверима, зловмисник зайшов до чужої оселі та викрав сумку із ноутбуком. На час досудового розслідування він перебуватиме під вартою.

До чергової частини Солом’янського управління поліції від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що невідомий викрав із квартири на вулиці Васильченка речі її чоловіка. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група.

На місці події поліцейські виявили чоловіка, який намагався втекти із викраденим, однак йому завадили господарі квартири, які повернулись додому. З’ясувалось, що правопорушник скористався незачиненими вхідними дверима, зайшов до чужого помешкання та прихопив із собою сумку з ноутбуком.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – мешканець Солом’янського району, 1973 року народження, який потрапляв у поле зору працівників поліції за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин.

Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва