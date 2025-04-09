30-річний житель Кам’янського забив до смерті сусіда

Між сусідами виник конфлікт, під час якого підозрюваний побив потерпілого. Від отриманих травм чоловік помер.

Злочин стався 16 січня. До поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із кімнат гуртожитку мешканці виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Поліцейські відділення поліції №2 Кам’янського районного управління оперативно встановили фігуранта, причетного до злочину. Ним виявився 30-річний місцевий житель.

З’ясувалося, що у підозрюваного в гостях перебував сусід. Між чоловіками виникла сварка, в ході якої господар розлютився та побив знайомого.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Кам’янської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно фігуранта до суду. Йому інкримінують скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального Кодексу України. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП