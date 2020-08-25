Возле одесского дома ребенка совершено двойное убийство

Двойное убийство произошло сегодня вечером на поселке Котовского в Одессе.

Как сообщили «Думской» в полиции, возле дома ребенка №3 «Солнышко» (Добровольского, 149/5) неизвестный зарезал двоих мужчин — предположительно лиц без определенного места жительства.

Правоохранители предполагают, что имела место неудачная попытка «гоп-стопа» — судя по всему, пострадавшие пытались напасть на человека, у которого на их беду оказался при себе нож. Впрочем, все обстоятельства случившегося установит следствие.

Сейчас оперативники разыскивают убийцу. На вид ему 40-50 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, одет в темные шорты до колен, темно-синюю футболку, темную кепку. На лице щетина. При себе имел рюкзак черного цвета, сумку оранжевого и белого цвета. После совершения преступления скрылся в межквартальных проездах.