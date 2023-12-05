Столичні поліцейські викрили домашнього кривдника у зберіганні наркотиків

Під час виклику на домашнє насильство правоохоронці виявили у киянина 6 пакетів із розфасованою наркотичною речовиною. Дізнавачі розпочали кримінальне провадження – фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшла інформація про домашнє насильство у квартирі на вулиці Оноре де Бальзака. Заявниця повідомила, що син у стані алкогольного сп’яніння вчинив сварку та намагається її вдарити. На місце події негайно виїхала мобільна група реагування на факти домашнього насильства.

Як розповів інспектор сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції Максим Мойсієнко, поліцейські опитали учасників конфлікту та виявили у помешканні наркотичні речовини, які належать кривднику:

«По прибуттю, на вулиці на нас чекала 62-річна заявниця, яка втекла з дому через страх за своє життя. Жінка розповіла, що її 43-річний син постійно лається з нею, принижує та погрожує фізичною розправою. Піднявшись до квартири ми вгамували кривдника та склали відносно нього протокол за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства. Крім того, ми помітили, що киянин під час спілкування помітно нервував, тому, з дозволу власниці квартири провели візуальний огляд у кімнаті чоловіка, де виявили 6 пакетів із речовиною, схожою на канабіс. На місце була викликана слідчо-оперативна група».

Відпрацьовуючи цей виклик поліцейські встановили, що кривдник на минулому тижні вчинив аналогічне правопорушення відносно матері та складені щодо нього матеріали вже направлені до Деснянського районного суду міста Києва для прийняття рішення.

«Відділом дізнання Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 309 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання наркотиків. Вилучені речовини направлені на відповідне експертне дослідження. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п’яти років», – додав старший лейтенант поліції Максим Мойсієнко.

Відділ комунікації поліції Києва