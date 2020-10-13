На Одещині поліцейські виявили схрон зі зброєю та боєприпасами (фото)

Його знайшли у лісосмузі поблизу Біляївки. Серед вилученого – шість гранат, п’ять запалів до них, два електродетонатори, два обрізи мисливської рушниці, два протитанкових гранатомети та близько тисячі набоїв різного калібру.

На місце події були викликані працівники вибухотехнічного управління. Оскільки частина боєприпасів знаходилась у надзвичайно небезпечному стані, їх було знищено.

Решту арсеналу правоохоронці направили на експертизу, а відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Наразі досудове слідство у кримінальному провадженні триває. Працівники поліції встановлюють походження заборонених предметів та осіб, які причетні до їх зберігання. Відповідно до чинного законодавства, подібні дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Біляївський відділ поліції в Одеській області