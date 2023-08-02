В Одесі затримали чоловіка, який взяв у заручниці матір та погрожував їй викруткою

Сьогодні вранці, близько 4-ї години, до поліції надійшло повідомлення від небайдужих сусідів, що у їхньому будинку з однієї з квартир лунають крики про допомогу.

Патрульні одразу вирушили на місце події на вулицю Радісну. Стурбовані сусіди розповіли, що в одній з кімнат син погрожує своїй матері вбивством.

Інспектори піднялися до вказаної оселі та почули крики жінки про допомогу. Оскільки існувала загроза життю та здоров’ю людини, діяти потрібно було негайно, тож патрульні вжили заходи, щб потрапити в приміщення.

В оселі вони побачили, як чоловік тримав біля шиї жінки викрутку та кричав, що вб’є її. Ігор Чабан та Роман Гайдан почали вести перемовини, аби той відпустив матір. Проте громадянин не йшов на контакт.

Під час розмови чоловіка з патрульними, той втратив пильність на якусь мить. Цього було достатньо для інспекторів — вони вибили з його рук інструмент, відштовхнули від нього жінку на безпечну відстань та затримали кривдника.

На місце події патрульні викликали слідчих та лікарів.

Патрульна поліція України