За привласнення понад ₴2,3 млн. на ремонті доріг Харківщини судитимуть директора підприємства

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, в особливо великому розмірі (ч. ч. 3, 5. ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році між держпідприємством та ТОВ укладено договори про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг Моначинівка – Прилютове, Вільшана – Новоєгорівка та Тавільжанка – Петропавлівка.

Проте директор ТОВ вирішив, що бюджетні кошти мають піти йому в кишеню. Він організував виконання робіт із використанням меншої кількості асфальтобетонної суміші, ніж було необхідно. В офіційні документи службовець забезпечив внесення відомостей про те, що нібито все зроблено відповідно до умов договору.

На підставі переданих держпідприємству документів на рахунок ТОВ надійшли бюджетні кошти за роботи, які фактично в повному обсязі виконані не були.

Свої незаконними діями директор спричинив державі матеріальну шкоду на суму понад 2,3 млн гривень. Вказані порушення підтверджено висновками судових будівельно-технічних експертиз.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура