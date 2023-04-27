Судитимуть ще п’ятьох псевдоправоохоронців, які «служать» окупантам на Луганщині

Прокурори Луганської обласної, Сєвєродонецької, Сватівської, Щастинської та Старобільської окружних прокуратур Луганської області направили обвинувальні акти стосовно п’ятьох громадян України, які «служать» на окупаційну владу (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф на територію України п’ятеро мешканців Луганщини пішли на співпрацю з окупантами.

Так, в березні 2022 року мешканець Сватівщини, який в 2014 році звільнився з правоохоронних органів України, пройшов співбесіду та склав присягу на вірність так званій «лнр». Він розпочав «службу» в «Білокуракинському районному відділі внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ лнр».

Інший фігурант, уродженець м. Липецьк рф, з червня 2022 року по теперішній час «служить» в так званій «прокуратурі Жовтневого району м. Луганськ». Наразі він обіймає посаду «заступника прокурора».

Мешканець м. Рубіжне у липні 2022 року добровільно обійняв посаду «співробітника Сєвєродонецького міського відділу внутрішніх справ так званого міністерства внутрішніх справ лнр».

Ще двоє обвинувачених, мешканка Щастинського району та житель Старобільщини – пенсіонер МВС, добровільно обійняли посади у так званих «Новоайдарському та Біловодському районних відділах внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ лнр».

На займаних «посадах» вони активно підтримують російську агресію проти України. Під час служби у псевдоправоохоронних органах дотримуються нелегітимних нормативно-правових актів.

Наразі матеріали обвинувачень стосовно всіх фігурантів направлені до судів для розгляду по суті.

За протиправні дії особам загрожує до 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької, Сватівської,

Щастинської та Старобільської окружних прокуратур)