Львів’янина, який викрав людину та вимагав 1000 доларів, взято під варту
За процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури 24-річному львів’янину повідомлено про підозру. Йому інкримінують незаконне позбавлення волі та вимагання (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).
За даними слідства, підозрюваний позбавив волі 34-річного чоловіка та вимагав 1 000 доларів США за нібито пошкодження транспортного засобу.
Погрожуючи фізичною розправою він зачинив потерпілого у салоні мікроавтобуса. В подальшому наказав товаришам останнього привезти кошти протягом години.
Того ж дня підозрюваного затримано під час передачі грошей.
За клопотання прокурора суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.
Наразі вживаються заходи, спрямовані на викриття інших осіб, причетних до злочину.
Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури