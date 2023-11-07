Львів’янина, який викрав людину та вимагав 1000 доларів, взято під варту

За процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури 24-річному львів’янину повідомлено про підозру. Йому інкримінують незаконне позбавлення волі та вимагання (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, підозрюваний позбавив волі 34-річного чоловіка та вимагав 1 000 доларів США за нібито пошкодження транспортного засобу.

Погрожуючи фізичною розправою він зачинив потерпілого у салоні мікроавтобуса. В подальшому наказав товаришам останнього привезти кошти протягом години.

Того ж дня підозрюваного затримано під час передачі грошей.

За клопотання прокурора суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі вживаються заходи, спрямовані на викриття інших осіб, причетних до злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури