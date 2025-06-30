Примушував віддати борг, погрожуючи розправою – судитимуть голову сільради на Житомирщині

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно голови однієї з сільських рад Бердичівського району. Посадовця обвинувачують у примушуванні до виконання цивільно-правової угоди, поєднаному із застосуванням насильства, із погрозами вбивства і спричинення тяжких тілесних ушкоджень, (ч. 2 ст. 355 КК України).

Досудовим слідством встановлено, що 57-річний обвинувачений взявся «допомогти» знайомому повернути залишок боргу в розмірі 55 тис грн із коштів, переданих керівнику благодійного фонду для пригону авто з-за кордону «під ключ».

При цьому, у неодноразових телефонних розмовах з потерпілим висловлював погрози фізичної розправи та навіть вбивства, а під час особистої зустрічі застосовував фізичне насильство, зокрема, ударами по обличчю та інших частинах тіла, вимагаючи при цьому негайного погашення заборгованості.

За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури