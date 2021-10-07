У Києві судитимуть чоловіка, який вчинив розпусні дії відносно двох 9-річних дівчат у ліфті

Ювенальними прокурорами Оболонської окружної прокуратури м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 50-річного мешканця столиці, який наприкінці серпня 2021 року вчинив розпусні дії щодо малолітніх дівчат та обікрав одну із них (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 186 КК України).

Згідно з матеріалами обвинувачення, чоловік помітив двох 9-річних дівчат, які прогулювалися по вулиці та став за ними слідкувати.

Зайшовши вслід за дітьми до ліфту будинку, у який вони зайшли, та переконавшись у відсутності сторонніх осіб, чоловік вчинив відносно малолітніх потерпілих розпусні дії сексуального характеру.

Крім того, чоловік погрожуючи застосуванням насильства, відібрав у одної з потерпілих кишенькові гроші.

За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.

Обвинуваченому загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

Київська міська прокуратура