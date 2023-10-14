У заволодінні коштами ДП на суму понад ₴1,6 млн. на Миколаївщині підозрюється група осіб, серед яких посадовці «Укрзалізниці»

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру групі осіб за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України).

За даними слідства, у 2020 році керівник та працівник одного з товариств Миколаївської області спільно з трьома посадовим особам АТ «Укрзалізниця», під час ремонту двигуна тепловозу, внесли недостовірні дані до акту приймання виконаних робіт про заміну запчастин, що фактично не замінювались, та заволоділи коштами державного підприємства у сумі понад 1,6 млн грн.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в області, оперативне супроводження УСБУ в Миколаївській області.

За вчинення злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура