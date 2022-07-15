На Хмельниччині викрили ще одного прихильника проведення «спецоперації» рф в Україні

Співробітники УСБУ спільно з працівниками кіберполіції Хмельницької та Київської областей та оперативниками ОКПП «Київ» Державної прикордонної служби викрили молодого чоловіка, який активно підтримував «руський мір».

За оперативними даними стало відомо, що 20-річний харків’янин, який з початком повномасштабного вторгнення росії на територію України переїхав до Хмельницького, активно підтримує політику держави-агресора та підшуковує однодумців для залучення до протиправної діяльності на шкоду національні безпеці нашої держави.

Проросійськи налаштований молодик поширював у одній з популярних соцмереж пропозицію за грошову винагороду надавати державі-агресору допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, він пропонував мешканцям регіону ставити так звані «мітки» на заздалегідь визначених об’єктах та будівлях для дестабілізації обстановки та поширення панічних настроїв серед населення. За одну «мітку» обіцяв виплату у сумі 30$.

Така протиправна діяльність вказувала на можливе вчинення й ряду інших антиукраїнських провокацій та диверсій в регіоні.

Під час проведення обшуків за місцем проживання молодика правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, травматичну та холодну зброю.

За даним фактом розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія). Наразі тривають слідчі дії.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області