Начальника столичного КП судитимуть за розтрату чверті мільйона гривень під час ремонту підземних переходів

Деснянською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника КП ШЕУ Деснянського району м. Києва, який обвинувачується у розтраті бюджетних коштів, виділених на ремонт підземних переходів (ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України).

Як повідомлялося раніше, упродовж 2020 року КП ШЕУ Деснянського району уклало два договори з суб’єктами господарювання на проведення поточного ремонту двох підземних переходів.

Загальна вартість ремонтних робіт складала 1,5 млн грн.

Правоохоронцями на підставі проведених слідчих дій та одержаних в ході слідства висновків експертиз, встановлено, що роботи з поточного ремонту підземних переходів виконані частково, а окремі роботи, передбачені договорами, взагалі не проводились.

Також з’ясувалося, що одна з підрядних організацій, залучених до проведення ремонтних робіт, має ознаки фіктивності.

Незважаючи на це, начальник КП ШЕУ підписав акти приймання виконаних ремонтних робіт та надав вказівку відповідним підрозділам комунального підприємства на перерахування бюджетних коштів за фактично не виконані ремонтні роботи.

Таким чином, начальником КП ШЕУ Деснянського району вчинено розтрату бюджетних коштів в сумі 260 тис. грн, чим спричинено матеріальну шкоду територіальній громаді міста Києва.

Наразі обвинувальний акт відносно службової особи скеровано до Деснянського районного суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Київська міська прокуратура