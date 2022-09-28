Верховний Суд підтвердив вирок буковинцю, який 14 років тому зґвалтував та вбив пенсіонерку

Верховний Суд визнав справедливим вирок громадянину, засудженому за зґвалтування та умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням (ч. 4 ст. 152, п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України). Таким чином, суд погодився з доводами Чернівецької обласної прокуратури і підтвердив рішення Чернівецького апеляційного суду, яким особі призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Доведено, що у квітні 2008 року 22-річний житель села Ломачинці, колишнього Сокирянського району, зґвалтував та жорстоко вбив 65-річну односельчанку. Після скоєння злочину громадянин покинув територію України.

Особу зловмисника встановлювали 11 років. Затримали його лише восени 2019 року. Суд першої інстанції громадянина виправдав, однак прокурор в апеляційному порядку довів вину обвинуваченого. Справедливість призначеного йому покарання підтвердив і Верховний Суд.

Чернівецька обласна прокуратура