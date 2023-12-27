Мешканець Харківщини просував антиукраїнські ідеї та кремлівські фейки серед населення

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру громадянину за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації с. Великі Проходи Харківського району місцевий житель активно впроваджував серед односельців кремлівські наративи.

Чоловік розповсюджував проросійську газету «Красная звезда».

Її зміст містив наступні заголовки: «В боевой работе действуем на опережение», «Иди и смотри», «Zа вами – вся Россия!», «Мы с вами, Zащитники мира!».

Правоохоронці викрили шанувальника рф. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура