Хабар за не притягнення до адмінвідповідальності за вчинення ДТП — затримано поліцейського з Ізмаїлу

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито поліцейського Управління патрульної поліції в Одеській області на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, поліцейський з м. Ізмаїл вимагав у громадянина хабар за повернення вилучених прав, технічного паспорту та не притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення дорожньо-транспортної пригоди за участі службового автомобіля правоохоронця.

Таку «послугу» співробітник поліції оцінив в 16000 гривень.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників ДВБ Національної поліції в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури