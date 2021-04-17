У Житомирі чоловік двічі вистрелив у себе, тікаючи від поліції

17 квітня у Житомирі по вул. Корольова чоловік двічі вистрелив у себе – в долоню і обличчя, коли тікав від патрульних. Від пострілів він втратив свідомість, зараз у лікарні.

Його переслідували патрульні за вчинення хуліганських дій по вул. Київське шосе.

Про це повідомили в патрульній поліції:

«17 квітня на службу 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Київське шосе чоловік вчиняє хуліганські дії. Заявник надав опис зовнішності ймовірного порушника й поліцейські розпочали його пошук.

Близько 15-ї години екіпаж патрульної поліції обстежував вулицю Корольова та помітив громадянина, схожого за описом заявника.

На законну вимогу патрульних зупинитись чоловік не відреагував та почав утікати.

Під час переслідування утікач дістав з кишені пістолет та здійснив два постріли, чим спричинив собі поранення долоні та обличчя. Від отриманих травм чоловік втратив свідомість».

Чоловік вистрелив у себе з револьвера “Флобер”. Пістолет слідчі вилучили.

Йому надали екстрену медичну допомогу та доставили до лікувального закладу.

Управління патрульної поліції в Житомирській області розпочало перевірку усіх обставин цієї ситуації. // Субота