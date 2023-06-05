Мешканець Херсонщини здавав окупантам проукраїнськи налаштованих односельців

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури повідомлено про підозру у державній зраді мешканцю Білозерської територіальної громади (ч. 2 ст. 111 КК України). Також йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.



За даними слідства, підозрюваний співпрацював з ворогом під час тимчасової окупації села Кізомис. Він надавав інформацію російським військовим про проукраїнськи налаштованих односельців.

У серпні минулого року він привів окупантів на подвір’я місцевого мешканця, вказавши їм, що господар має стійку проукраїнську позицію. Надалі російські військові вломилися в домівку чоловіка, побили його, провели незаконний обшук та викрали ювелірні вироби, грошові заощадження.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області. Оперативний супровід – УСР в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Олешківська окружна прокуратура