На Рівненщині поліцейські вилучили понад 22 тонни фальсифікованого спирту

За оперативною інформацією працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та працівників УСР в Рівненській області, за участю працівників Управління патрульної поліції на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Грушвиця Друга Рівненського району був зупинений вантажний автомобіль, який може перевозити незаконний товар.

Під час перевірки документів, керманич вантажівки «SKANIA» із напівпричепом — 56-річний житель міста Львів надав документи на вантаж, однак поліцейські виявили ознаки підробки.

Втім, оглянути поліцейським транспортний засіб водій не дозволив.

За вказаним фактом дізнавачі відділення поліції № 1 (м. Рівне) Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Відтак, транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на територію спецмайданчика у селі Городок. Відповідно до ухвали суду дізнавачі, за оперативного супроводу працівників УСР в Рівненській області, працівників Головного управління ДФС у Рівненській області та за процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури провели санкціонований обшук у вантажному автомобілі, який належить 36-річній львів’янці.

Під час обшуку було виявлено 113 бочок об’ємом 200 літрів, кожна з яких наповнена рідиною з характерним запахом спирту. Поліцейські вилучили фальсифікат загальною ємністю 22 т 600 л.

Національна поліція України