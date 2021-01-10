Мешканець Київщини після сварки зі співмешканкою зарізав стороннього чоловіка

За попередніми даними лиходій посварився зі своєю співмешканкою, та спускаючись сходами побачив чоловіка, який палив на балконі цигарки. В цей момент у нього виник умисел його вбити, тож підійшовши до нього, наніс численні удари ножем по голові та шиї.

Затримали 46-річного чоловіка в порядку ст.208 КПК України за місцем проживання у одній з квартир будинку, в якому і трапилась подія.

Слідчі Білоцерківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до п’ятнадцяти років. Щодо запобіжного заходу правоохоронці звернуться до суду з клопотанням — тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Київської області