Мешканець Коломиї через ревнощі побив директора відділення банку

Коломийський міськрайонний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення жителя міста Коломиї за ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Про це повідомили на сторінці Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області , пише Голос-Інфо.

Подія мала місце 23 грудня 2019 року в приміщенні одного із банків міста Коломиї. Обвинувачений через неприязні відносини із директором відділення банку наніс йому декілька ударів в ділянку голови. Зі слів обвинуваченого, конфлікт у них стався через те, що він прочитав у телефоні переписку дружини із потерпілим, після чого приревнував її. Також його обурили фото, викладені потерпілим в соціальних мережах.

В судовому засіданні обвинувачений вину у вчиненому визнав частково.

Вироком суду його визнано винним та призначено йому покарання у виді громадських робіт на строк 120 (сто двадцять) годин та стягнуто 5000 гривень моральної шкоди і 542 гривні матеріальної шкоди.

Вирок законної сили не набрав.