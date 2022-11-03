Стала «директоркою» школи на Ізюмщині під час окупації: колаборантці повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 48-річній жінці за фактом вчинення дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, наприкінці липня підозрювана стала «директоркою» школи у с. Яковенкове Ізюмського району. Пропозицію обійняти цю посаду жінка отримала від представників окупаційної влади. 1 серпня «директорка» навіть уклала трудовий договір з «керівником відділу освіти Балаклійського територіального управління Ізюмського району».

З першого дня своїх обов‘язків «директорка» повідомила вчителям, батькам та учням про впровадження у навчальному закладі стандартів освіти РФ.

Підозрювана у день свого призначення на посаду навіть встигла видати накази про прийняття на роботу завідуючого господарством та технічного персоналу.

18 червня колаборантка з іншими працівниками школи вилучила підручники з української мови та літератури, українську символіку, шкільну документацію, художню літературу з учбового процесу, про що склала відповідний акт і підписала його.

Правоохоронці викрили «освітянку». Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура