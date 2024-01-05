На Одещині ліквідовано масштабне підпільне виробництво хімічної продукції світових брендів

Контрафактну побутову хімію порушники виготовляли та зберігали в орендованих складських приміщеннях та морських контейнерах. Збували гуртовими партіями по всій Україні. За результатами проведених заходів правоохоронці вилучили продукції на понад 10 млн грн.

Функціонування підпільних цехів на території міста Одеси та регіону викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції. У ході слідства стало відомо, що організував незаконний «бізнес» 55-річний місцевий мешканець. Він залучив до протиправної діяльності бухгалтера, дизайнера та інших осіб, які забезпечували безперебійний процес виготовлення та збуту контрафактної побутової хімії.

Між учасниками угруповання були чітко розподілені ролі — одні забезпечували доставлення сировини та тари для виробництва товару, контролювали та брали участь у процесі виготовлення, інші ж — вели фінансову документацію та безпосередньо займалися збутом мийних засобів.

Під виробничі цехи та склади зберігання орендували приміщення та морські контейнери у промисловій зоні Одеси та Одеського району. «Цехи» обладнали усім необхідним для забезпечення повного циклу виробництва: сировиною для виготовлення, порошками, ароматизаторами, барвниками, фурнітурою, поліграфічною продукцією, місткостями для зберігання товару, а також устаткуванням для змішування компонентів. Виробничі потужності дозволяли виготовляти до 1000 пляшок різноманітних засобів.

Готову продукцію гуртові покупці мали змогу самостійно завантажити у виробничих цехах. Крім цього, фігуранти перевозили товар до орендованих складських приміщень, розташованих на території ринку, де вона зберігалася до моменту продажу. Вже звідти реалізовували контрафактну побутову хімію гуртом через мережі супермаркетів, на ринках, зокрема і власних точках, та гуртових базах по всій території України. Підпільний бізнес щомісяця приносив понад 500 000 гривень.

3 січня правоохоронці під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури провели 20 обшуків за місцями виготовлення, зберігання та реалізації контрафактної побутової хімії, а також за місцями мешкання фігурантів та у транспортних засобах. Вилучили продукції на понад 10 млн грн, майже 630 000 грн у різній валюті, бухгалтерські документи, рахунки-фактури, компʼютерну техніку, записи з рецептурними формулами та чорнові записи.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Заходи з документування проводилися спільно з працівниками УСБУ в Одеській області.

Нагадуємо: на Черкащині поліція знешкодила діяльність підпільного тютюнового цеху та вилучила продукції на 20 млн грн.

Департамент комунікації Національної поліції України