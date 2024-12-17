Мешканець Київщини незаконно нарубав лісу на суму понад ₴700 тис.

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку, який організував групу осіб, які здійснили незаконну порубку деревини ( за ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, здійснено поруб 77 сироростучих дерев таких як: сосна, клен та дуб, що росли на несформованій земельній ділянці комунальної власності на території Боярської ОТГ Фастівського району Київської області.

У ході досудового розслідування, на вирубані дерева та знаряддя їх спилу накладено арешт. Також проведено відповідну експертизу, якою підтверджено вчинення незаконного порубу 77 дерев, що завдало шкоди довкіллю на суму 732 655,23 грн.

Прокуратура звернулася до суду із клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

За скоєне чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Фастівського РУП ГУНП у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура