На Донеччині двох підлітків судитимуть за зґвалтування та шантаж неповнолітньої дівчини

Поліція спрямувала до суду кримінальне провадження відносно двох мешканців Маріуполя, які неодноразово вчиняли сексуальне насильство над школяркою. На момент скоєння злочину дівчині було 14 років. Розслідування тривало під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Злочинну діяльність викрили оперативники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та відділу розслідування особливо тяжких злочинів (служба детективів) поліції Донецької області.

У ході досудового розслідування встановлено причетність двох підлітків до чотирьох епізодів зґвалтування неповнолітньої, вчинених протягом березня 2020 року.

Зловмисники, яким на той час було 14 та 15 років, скоювали насильницькі дії сексуального характеру відносно своєї знайомої та знімали відео на телефон. З метою подолання волі потерпілої до спротиву спільники погрожували їй та шантажували публічним поширенням компрометуючої інформації.

Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт спрямовано до суду. Фігурантів обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої особи). За це правопорушення передбачено позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Відділ комунікації поліції Донецької області