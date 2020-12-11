Розбій і зґвалтування: затриманому рецидивісту повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 5 повідомлено про підозру чоловіку за фактом розбою та зґвалтування, вчинених повторно (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 152 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Олексія Лесенка, досудовим розслідуванням встановлено, що вранці 9 грудня 72-річна жінка йшла на роботу повз житлових будинків. До неї підійшов 31-річний чоловік, вдарив по голові, затягнув у підвал житлового будинку, зґвалтував та заволодів її особистими речами, завдавши при цьому значних тілесних ушкоджень в обличчя.

Правоохоронці встановили та затримали зловмисника по гарячих слідах.

Ним виявився раніше судимий чоловік, який декілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення умисного вбивства, розбою та зґвалтування.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Слобідського відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід – відділ кримінальної поліції Слобідського відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна

Пресслужба Харківської обласної прокуратури