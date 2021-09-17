За побиття підлітка мешканець міста Кремінна проведе 5 років за ґратами

За публічного обвинувачення Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області судом ухвалено обвинувальний вирок мешканцю міста Кремінна за фактом спричинення тяжких тілесних ушкоджень неповнолітньому (ч. 1 ст. 121 КК України).

Під час судового розгляду встановлено, що у квітні 2021 року обвинувачений, знаходячись біля річки Красна Сєвєродонецького району, напав на незнайомого йому 11-класника, завдавши останньому один удар дерев’яною палкою в область голови, від якого підліток втратив рівновагу та впав на землю. Потерпілого було госпіталізовано до реанімаційного відділення з закритою черепно-мозковою травмою.

Погоджуючись із доводами сторони обвинувачення, Кремінський районний суд Луганської області визнав чоловіка винним у вчиненні інкримінованого злочину та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділу поліції № 2 Сєвєродонецького районного управління поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Кремінського відділу

Сєвєродонецької окружної прокуратури)