За побиття підлітка мешканець міста Кремінна проведе 5 років за ґратами

Опубликовано

За публічного обвинувачення Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області судом ухвалено обвинувальний вирок мешканцю міста Кремінна за фактом  спричинення тяжких тілесних ушкоджень неповнолітньому (ч. 1 ст. 121 КК України).

Під час судового розгляду встановлено, що у квітні 2021 року обвинувачений, знаходячись біля річки Красна Сєвєродонецького району, напав на незнайомого йому 11-класника, завдавши останньому один удар дерев’яною палкою в область голови,  від  якого підліток втратив рівновагу та впав на землю.  Потерпілого було госпіталізовано до  реанімаційного відділення з закритою черепно-мозковою травмою.

Погоджуючись із доводами сторони обвинувачення, Кремінський районний суд Луганської області визнав чоловіка винним у вчиненні інкримінованого злочину та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділу поліції № 2 Сєвєродонецького районного управління поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Кремінського відділу
Сєвєродонецької окружної прокуратури)

Like

Метки:

Читайте также: