Прикарпатець, який п’яний підпалив копиці з сіном, отримав три роки тюрми

Богородчанський районний суд визнав винним в умисному знищенні чужого майна чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння, бажаючи помсти, підпалив 4 копиці з сіном.

У матеріалах справи зазначається, що ввечері 18 жовтня 2020 року у селі Гринівка чоловік з мотивів помсти підпалив чотири копиці з сіном.

В результаті пожежі потерпілій завдано збитків на 34 434 грн. Зокрема, вогонь знищив чотири копиці із сіном вагою 15 тонн, частину агроволокна, яке вкривало полуницю, і дерев’яний паркан.

У суді обвинувачений визнав провину частково. Розповів, що того дня зі знайомим випивав біля сільського магазину. Приблизно о 22 вони розійшлися і він пішов в сторону дому. Напідпитку у нього з’явилося бажання підпалити копиці з сіном потерпілої, щоб помститися її брату за образу.

Для цього він зайшов на територію господарства і підпалив 3 копиці. Побачивши, що сіно загорілося, втік.

Підсудний запевнив, що завдати шкоду здоров`ю чи життю осіб, які проживають на території господарства, не хотів, про вчинене шкодує. Розуміє, що спричинив потерпілій збитки, однак на час розгляду справи у суді їх не відшкодував через відсутність у нього заробітку. Має намір влаштуватися на роботу й частинами компенсувати заподіяну шкоду. Просив суд не застосовувати до нього покарання у вигляді реального позбавлення волі.

Потерпіла у суді зазначила, що під час пожежі вона, чоловік, діти та онуки сильно перелякалися, оскільки боялись, щоб вогонь не перекинувся на будинок.

Після гасіння пожежі вона разом зі своїми рідними переглянули записи з камер відеоспостереження, які встановлені на її будинку, й впізнали палія.

Заподіяну матеріальну та моральну шкоду обвинуваченим не відшкодовано. Просила суд задовольнити її цивільний позов, стягнувши з обвинуваченого на її користь 34 734 грн матеріальної шкоди та 70 000 грн моральної шкоди, а обвинуваченому призначити суворе покарання.

Суд визнав чоловіка винним та призначив 3 роки позбавлення волі.

Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої. Їй обвинувачений має сплатити 34 434 грн матеріальної шкоди та 30 000 грн моральної шкоди. // KURS