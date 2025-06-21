Від ураження струмом загинув житель Тернопільщини

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що під час виконання електромонтажних робіт смертельне ураження отримав працівник Борщівського РЕМу. Про нещасний випадок поліцейських повідомили колеги загиблого.

Як з’ясувалося, житель Борщівської громади, 1998 року народження, у складі бригади електромонтерів працював на об’єкті з підключення підстанції. Там й отримав смертельне ураження.

Наразі поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області