В Коростене избили и ограбили «слугу народа» Недашкивского. Уже задержаны три человека

В городе Коростень (Житомирская область), 24 июля, вечером, трое неизвестных избили и отобрали личные вещи у депутата городского совета от партии «Слуга народа» Андрея Недашковского.

Об этом говорится в официальном сообщении партии «Слуга народа», передает УНН.

«В Коростене произошел дерзкое разбойное нападение на депутата городского совета от партии «Слуга народа» Андрея Недашкивского. Трое неизвестных молодых людей перехватили Андрея Недашковского и его жену на пути домой в районе школы №6. Нанесли ему телесные повреждения и отобрали сумку с документами и деньгами. При этом молодые люди прямо сказали, что ожидали именно Андрея Недашкивского», — говорится в сообщении.

В частности, в полиции отметили, что компания лиц, причастных к избиению, распивала спиртные напитки перед совершением покушения. Вследствие побоев у Недашкивского диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

Полиция установила, что все причастные являются местными жителямии в возрасте от 26 до 37 лет. Сейчас все трое дают показания следователям. Одному из разоблаченных уже сообщено о подозрении в совершении ограбления.

По действующему законодательству ограбление, соединенное с насилием, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет.

Это не единственный случай, связанный с нападением на Недашкивского. В частности, 31 марта этого года двое неизвестных совершили нападение на Недашкивского в подъезде дома около 8:00, и применили газовый баллончик, пытаясь побить.

Сам Недашкивский считал, что преступление против него совершено в связи с «принципиальной позицией депутатов Коростенского городского совета от фракции «Слуга народа» по проблеме вывоза мусора в городе».