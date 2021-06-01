У Києві компанія юного бидла влаштувала погром в квартирі (відео)

В Києві блогерку разом с її хлопцем затримали правоохоронці за розгром квартири. Обидва підлітки були в стані алкогольного сп’яніння, ображали поліцейських та поводилися неадекватно — все це дівчина зняла на відео та виклала у Мережу.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

На відеозапису видно, що підлітки лаялися, звинувачували поліцейських та поводилися агресивно. Хлопця правоохоронці «зкрутили». За словами підлітка, ті пошкодили йому сухожилля. Коли хлопця затримали, його дівчина намагалася оголотися, щоб поліцейскі відпустили його. Правоохоронці просто відвернулися і пішли.

Хлопця блогерки доставили у райвідділ. Дівчину повезли слідом.

«Обережно, відео викликає блювотні рефлекси та містить багато нецензурної лайки. Скандальна блогерка в черговий раз довела свою тупість та неадекватність. Сьогодні вночі вона із друзями рознесла чергові апартаменти, у яких жила. Двох слів зв’язати не може. Як і її друзі. Дістануться ж комусь отакі шматки «щастя», — говориться у підписі під відео. // «Апостроф»