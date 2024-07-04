Мешканець Київщини обвинувачується у вчиненні дій сексуального характеру з неповнолітньою

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Обухівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла чотирнадцятирічного віку (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 155 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 61-річний обвинувачений підтримував з неповнолітньою дівчиною дружні стосунки. Під час особистої зустрічі він вступав з нею в статеві відносини.

Досудове розслідування здійснювалось Обухівським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура