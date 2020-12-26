Оболонський районний суд столиці призначив покарання викрадачу автомобіля

Зловмисник разом із товаришем намагався завести транспортний засіб, який довелось штовхати до перехрестя, де їх і побачили поліцейські. За скоєне фігурант отримав три роки в’язниці з іспитовим терміном на два роки.

Нагадаємо, інцидент трапився наприкінці минулого року. Повертаючись із виклику, правоохоронці помітили посеред дороги автомобіль ВАЗ. Поліцейські підійшли до автівки, звідки вибігли двоє молодиків та кинулись навтьоки.

Наздогнавши незнайомців, поліцейські з’ясували: товариші вирішили викрасти автомобіль, щоби швидше дістатися додому в інший район столиці. З цією метою один із них розбив камінням вікно та намагався запустити двигун. Оскільки автівка не завелася подільники почали її штовхати до перехрестя. Зловмисниками виявились кияни, 17 та 23 років, які вже мають кримінальний досвід.

Вироком Оболонського районного суду столиці за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, фігуранта засуджено до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном на два роки.

Відділ комунікації поліції Києва