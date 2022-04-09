Мешканець Львівщини брав $2100 за незаконне переправлення через кордон
За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру мешканцю Львівщини, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, підозрюваний організував схему незаконного переправлення призовників через кордон України при сприянні службових осіб одного із митних постів Львівської митниці. Для цього він створив телеграм-канал, у якому пропонував за 2100 доларів США отримати пакет документів, які давали право перетину кордону військовозобов’язаним чоловікам.
Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання частини неправомірної вигоди.
За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.
Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.
Заходи з викриття проводилися слідчими Територіального управління ДБР, за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // Офіс ГенпрокурораTweet