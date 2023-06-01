12 років за ґратами проведе зрадник, який виїхав з України і приєднався до збройних сил РФ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази, які дозволили визнати ще одного поплічника рф державним зрадником України.

Зловмисником виявився громадянин нашої країни, який у 2009 році виїхав на постійне проживання до рф і отримав там російський паспорт.

У 2013 році його призвали на строкову військову службу до лав збройних сил рф.

Згодом чоловік вирішив продовжити своє перебування у російському війську і в 2016 році підписав кількарічний контракт із ворожою армією.

Там його призначили до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади (місто Волгоград).

Встановлено, що це військове з’єднання брало активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

По закінченню контракту і після початку повномасштабного вторгнення рф зрадник вирішив повернутися в Україну.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року на території Волинської області, куди він в’їхав, прикриваючись українським паспортом.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив 12 років тюрми.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Волинській області спільно з Волинським прикордонним загоном за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ