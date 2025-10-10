Мешканець Львівщини «зламував» Telegram та WhatsApp для продажу облікових записів через даркнет 

За даними слідства, з червня по вересень цього року 29-річний мешканець Городка організував схему незаконного заробітку від продажу чужих акаунтів Telegram та WhatsApp.

Попередньо він отримував повний доступ до облікових записів потерпілих у месенджерах. Для цього чоловік користувався заздалегідь придбаним програмним забезпеченням, яке дозволяє викрадати конфіденційну інформацію.

Як наслідок, справжні власники уже не мали можливості ні користуватися своїми профілями, ні контролювати інформацію, яка через них розповсюджується.

У подальшому, підозрюваний планував продати «викрадені» ним облікові записи через форуми даркнету.

Наразі відомо про трьох постраждалих від його діяльності львів’ян.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова чоловіку повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанню в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 1, 2 ст. 361 КК України).

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

Досудове розслідування – відділ поліції №1 львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадуємо: щоб уберегти свої облікові записи у соціальних мережах необхідно поставити на них надійний захист. Зокрема, варто увімкнути двоетапну перевірку.

Якщо ви уже стали жертвою шахрайства, звертайтеся за номером 102 або на гарячу лінію кіберполіції 0 800 50 51 70.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури