Мешканець Львівського району вбив жінку та намагався вбити ще свого знайомого

За процесуального керівництва прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 38-річному мешканцю Львівського району. Йому інкримінують умисне вбивство та закінчений замах на умисне вбивство (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 – п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у липні цього року у Брюховичах підозрюваний вбив жінку та намагався вбити ще і чоловіка.

В той день фігурант прийшов у гості до 55-річної знайомої, у будинку якої також був 62-річний товариш. Там вони розпивали алкогольні напої. Під час застілля між підозрюваним та потерпілими трапився конфлікт. В ході суперечки чоловік схопив дерев’яну колоду та декілька раз вдарив нею жінку. Від завданих травм вона померла на місці. В подальшому, підозрюваний тією ж колодою наніс множинні удари по тілу свого знайомого.

Після чого, вважаючи, що довів справу до кінця, втік з місця події.

Проте потерпілий вижив, оскільки йому своєчасно було надано медичну допомогу та госпіталізовано до лікарні. Однак наразі перебуває у вкрай важкому стані.

В ході проведення слідчих та оперативних заходів правоохоронці встановили та затримали підозрюваного.

За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №1 ЛРУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури