Мешканець Москви готував в Україні мітинги і теракти від імені націоналістів, щоб зірвати саміт «Україна — НАТО»

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав Володимира Карасьова, який має українське громадянства, але фактично мешкає у Москві, РФ, винним у державній зраді і готуванні та закінченому замаху на скоєння терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 30 червня.

Карасьов є президентом Всеукраїнського благодійного фонду «Російсько-українське співробітництво», керівником організації «Луганський супротив», координатором міжнародного визвольного руху «Російський сектор — Україна».

Живучи в Росії, Карасьов навесні 2018-го отримав завдання від представників РФ організувати в кінці травня на території Закарпатської області, в Ужгороді, пікет поблизу Генерального консульства Угорщини. Планувалося задіяти близько 150 учасників АТО і представників національно-патріотичних громадських організацій, які б критикували зовнішню політику Угорщини та безпосередньо прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана по відношенню до України. Обов’язковою умовою проведення акції було використання учасниками лозунгів щодо звинувачення Угорщини у спекуляціях на мовному та освітньому питаннях, а також заклики до громадян України, які мають друге угорське громадянство, відмовитись від нього, або виїхати з країни. Планувалося вручити представнику угорського консульства заздалегідь підготовлене звернення від імені підконтрольних громадських організацій на адресу прем’єр-міністра Угорщини Орбана із вимогами «припинити втручання у внутрішні справи України». Окрім цього виконавцям мали виготовити та розповсюдити по Ужгороду, після проведення акції, листівки з аналогічним змістом, виготовлені від імені «Правого сектора».

За задумом російської сторони, такі дії повинні були викликати реакцію офіційного Будапешту і критику на адресу України щодо порушення прав етнічних угорців Закарпаття та дискредитації нашої країни напередодні Саміту «Україна — НАТО», який мав відбутися 11.07.2018.

Карасьов звернувся до місцевого жителя, з яким був раніше знайомий. Тому не вдалося організувати все задумувалося. Чоловік залучив 35-45 випадкових громадян, не атовців і не з не з «Правого сектору», щоб провести акцію. Фотозвіт і неправдиві статті про цей мітинг розповсюдили низка проросійських ЗМІ. Наприклад, сайт «123ru.net» розмістив публікацію під назвою: «Раскол в Закарпатье: украинцы угрожают венграм переселением», сайт «Антифашист» писав: «Банды украинских патриотов грозят выселять венгров на Закарпатье и требуют от Будапешта прекратить исполнять “приказы Путина”», на шпальтах «today.listis.ru» вміщено статтю під назвою: «Украинские радикали «взялись» за венгров на Закарпатье и намекают им на выселение» і т.п.

26 травня 2018-го планувалося облиття фарбою пам’ятника королю Іштвану у місті Берегово, підпал угорського консульства і підпал кількох авто на угорських номерах. 1000 доларів мав заробити місцевий організатор і 500 доларів – виконавці за кожне спалене авто.

У матеріалах справи є дані про текстові повідомлення, які Карасьов відправляв виконавцю через месенджери «WhatsApp» і «Telegram»: «Задача 1: Памятник Королю Св. Іштвану в м. Берегово. Напротив входа в костел (храм). Акт вандализма. Сделай белой краской надпись на украинском языке надпись на памятнике: Слава Украине! Смерть ворогам! И оставь у памятника, чтоб не улител, либо повязать на шею красно-черный флаг правосеков. Фотоотчет на смартфон. Оплата по факту — 1000 долларов… Задача 3: спалить от двух до трех любых машин с венгерскими номерами в любом месте Берегово. Совет. Бутылка с бензином 0.5 литра на машину. Облить два задних колеса авто и поджечь. Фотоотчет. Оплата по факту по 500 долларов за машину… Тебе оплата 1000 долларов за услуги. Совет — сам не выполняй. Ибо в случае ареста ты уже был на акции засвечен — и след приведет ко мне. Пусть работают ребята. Сроки – ближайшие три дня. Идеально все сделать в один день (вечер, ночь, утро.)» .

Однак задумане не вдалося реалізувати. 30.05.2018 в ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що працівники ГУНП в Закарпатській області в місті Мукачево затримали двох мешканців Києва, в яких виявлено червоно-чорний прапор з символікою «Правого сектору», балон з білою фарбою, пластикові та скляні пляшки з легкозаймистою рідиною та маски для приховування обличчя, які мали намір вчинити провокативні протиправні дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації на території Закарпаття.

Прочитавши це, Карасьов злякався і одразу зв’язався зі своїм спільником, перекинув йому посилання на інформацію про затримання і вказав: «Переедь на другое место. Есть куда». Крім того, висунув вимогу віддати гроші, видані раніше на виконання цих завдань.

Водночас через раніше скоєне на замовлення Карасьова напередодні саміту «Україна — НАТО» дало певні результати. Держсекретар Міністерства закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини зробив заяву, що поки в Україні будуть обмежуватися права угорської національної меншини, то уряд Угорщини блокуватиме прагнення України до євроатлантичної інтеграції.

Паралельно Карасьов пропонував фізичне усунення представників патріотичних сил Одеської області. На початку жовтня 2018-го за фізичне усунення одного з громадських активістів Одещини він пообіцяв 30 тисяч доларів США.

Фізичне усунення громадського активіста мало відбутися до 21 жовтня 2018 року, а оплату обіцяли по факту, для чого необхідно буде приїхати до Москви. Однак співрозмовник на такі умови не погодився і їх спілкування на цю тему припинилося.

Із вироку вбачається, що чоловік, який на замовлення Карасьова організував мітинг під консульством, а також підшукав виконавців підпалів, у подальшому співпрацював із правоохоронними органами. У суді, допитаний як свідок, цей чоловік розповів, що у 2018 році для попередження негативних наслідків сам звернувся до компетентних органів, які почали документувати Карасьова.

У липні 2019 року Карасьов, будучи на той момент довіреною особою депутата Держдуми РФ С. Миронова в т.зв. ЛНР, головою благодійного фонду «Помощь Донбасу», перебуваючи на території Російської Федерації, продовжуючи співпрацю із Службою зовнішньої розвідки РФ, отримав від її представників чергове завдання.

Карасьов мав скласти список народних депутатів та інших посадовців із проросійськими поглядами, а також створити мережу журналістів і блогерів, які можуть бути використані в акціях на користь РФ.

Через месенджер «Threema» Карасьов надіслав свідку, який діяв під контролем правоохоронців, текстовий файл під назвою «Инфоболото», в якому містились так звані «методичні рекомендації» щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в Україні. Зокрема, значились напрямки роботи та інформація, яка цікавила Карасьова та особи, з якими він співпрацював, а саме: дані про кадрові зміни у силових структурах, особливо у Службі безпеки України; особи, що готові надати інформацію про співробітників СБУ, що вчинили злочини стосовно мирного населення Донбасу; інформація про секретні та стратегічні об’єкти (військові заводи, морські порти, залізниця тощо); дані про підготовку Україною диверсій в РФ та «ЛДНР»; політики, чиновники, військові, силовики, що готові систематично надавати закриту інформацію по роду своєї діяльності; особи, що мають прямі контакти з оточенням президента та лідерами фракцій нового парламенту; формування та передача списку народних депутатів України та інших посадовців проросійських поглядів, з якими є прямий контакт (в першу чергу, представників партії «Слуга народу», у тому числі, на той момент, т.в.о. Голови СБ України Івана Баканова); формування в Україні мережі інтернет-журналістів, блогерів, яких можна залучити до інформаційних акцій на місцевих ресурсах (форумах, блогах тощо) в інтересах РФ.

По суті основними доказами стали негласні слідчі (розшукові) дії — фіксування телефонних розмов за участі Карасьова і показання свідка, який був співрозмовником Карасьова.

За сукупністю злочинів суд призначив покарання — 12 років позбавлення волі без конфіскації майна.