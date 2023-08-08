Мешканець Миколаївщини ухилився від сплати ₴15 млн. податків

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю м. Южноукраїнськ за фактом умисного ухилення від сплати податків та зборів в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у період з 2016 по 2018 роки продав 41 квартиру у м. Києві та одержав дохід у загальній сумі понад 44,5 млн грн, з якого у встановлені діючим законодавством строки не сплатив податок на доходи фізичних осіб та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на загальну суму майже 15 млн грн.

Таким чином державний бюджет недоотримав податків та зборів на зазначену суму.

За клопотанням сторони обвинувачення судом стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у виді застави у розмірі 7 млн грн.

Досудове розслідування здійснює УСБУ в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура