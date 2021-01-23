Мешканець ОРДО купив фальшивий український паспорт за біткоїни

Уродженець Донецька восени 2020 року захотів купити підроблений паспорт громадянина України. Він знайшов, хто йому зробить документ, та заплатив за нього з біткоїн-гаманця. Але коли приїхав на підконтрольну територію, то фальшивку помітили.

Журналісти Вільного радіо дізнались про це з вироку Волноваського районного суду Донецької області.

Як встановили слідчі, у жовтні 2020 року уродженець Донецька Олександр, який був на непідконтрольній території Донецької області, захотів купити підроблений український паспорт. В інтернеті він знайшов людину на підконтрольній території, яка допомагає зробити такий.

Олександр заплатив посереднику через біткоїн-гаманець 2000 доларів США. Вже 17 грудня йому передали новий паспорт громадянина України. Туди вписали прописку у Костянтинівці з 2013 року, а паспорт ніби видали у Печерському РВ ГУ ДМС України в м. Києві. Крім того, ймовірно в паспорті було зазначене інше ім’я.

Вже через кілька днів чоловік запанував поїздку на підконтрольну територію. 28 грудня він вирушив через КПВВ “Новотроїцьке” на контрольовану українською владою територію. Там же він пред’явив прикордонникам свій паспорт. Вони помітили, що це підробка.

Уродженця Донецька Олександра звинуватили в “Використанні завідомо підробленого документа”. Під час розслідування експерти визначили, що паспорт не відповідає зразку оригінального паспорта, а також на документі немає спеціальних елементів захисту.

Чоловік же визнав свою провину і щиро розкаявся. Розповів слідчім все як було. Суд це врахував і оштрафував його на 850 гривень. Але він ще має заплатити понад 4 тисячі гривень за проведення експертизи. Сам підробний паспорт знищать. // freeradio.com.ua